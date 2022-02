Lavori Enel a Bevagna, possibili disagi per l’acqua nei comuni limitrofi

Mercoledì 16 febbraio dalle ore 10 alle 14 possibili disagi a Bevagna, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo e Montefalco

Possibili disagi nell’erogazione del servizio idrico in 5 diversi comuni a causa di lavori dell’Enel previsti a Bevagna.

A renderlo noto è la Valle umbra servizi. Per mercoledì 16 febbraio, infatti, è stata programmata da parte di e-Distribuzione una interruzione dell’energia elettrica al pozzo di località Cantone di Bevagna.

Per questo motivo, dalle ore 10 alle 14, si potranno verificare cali di pressione e possibili interruzioni nella fornitura idrica nei territori dei Comuni di Bevagna, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco.

La Vus si scusa per il disagio e ricorda che, al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Per informazioni si può comunque contattare il numero verde 800663036.

(foto Bevagna Di Zyance – Opera propria, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2201313 )