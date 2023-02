"Lavori di riqualificazione penalizzanti": Confcommercio Bastia chiede i ristori - Tuttoggi

Per l'associazione dei commercianti "in prima battuta" i lavori su piazza Cavour e Piazza Mazzini ridimensioneranno i bilanci delle attività. Montecucco: "La giunta preveda risorse nel bilancio"

I lavori di riqualificazione stradale paragonati alle chiusure dei periodi delle chiusure dovute al lockdown, con tanto di richiesta di ristori.

A lanciare l’idea è la Confcommercio bastiola, che alla luce della riqualificazione di piazza Mazzini (nella foto in evidenza in una immagine di qualche anno fa, ndr) e piazza Cavour chiede all’amministrazione comunale degli “interventi specifici” per sostenere le attività commerciali coinvolte visto “impatto in prima battuta prevedibilmente negativo”. Insomma, dei veri e propri ristori, come quelli dei periodi più bui della pandemia quando gran parte dei negozi e delle attività restarono chiuse: nello specifico Confcommercio ipotizza che i ristori “possano prendere la forma dell’abbattimento di imposte comunali come la Tari o di veri e propri contributi a fondo perduto, che potrebbero essere calcolati anche in base alle dichiarazioni dei redditi degli esercizi negli anni passati. Siamo naturalmente disponibili a studiare insieme all’amministrazione comunale la forma migliore in cui questi ristori possono essere tradotti”, aggiunge l’associazione.