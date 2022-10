Confcommercio Bastia, Marco Montecucco nuovo presidente - Tuttoggi

“Il primo argomento all’ordine del giorno – afferma il neo presidente Marco Montecucco – sarà quello delle iniziative di animazione per le prossime Festività, perché il Natale è oramai alle porte. Ma altro tema per noi importantissimo è quello del progetto di rifacimento di Piazza Mazzini che l’amministrazione comunale realizzerà grazie alle risorse del PNRR. Abbiamo già partecipato agli incontri di presentazione del progetto e saremo presenti anche al prossimo consiglio aperto convocato dal Comune su questo argomento. E’ evidente la rilevanza di questi lavori per la città e le sue attività economiche. Saremo quindi sempre in prima linea, vigili e garanti perché questi lavori procedano speditamente, in modo che arrechino meno disagi possibili alla comunità e agli esercizi del territorio. Su queste priorità sarà coinvolta tutta la squadra del direttivo, che non escludo si possa allargare ad altre figure utili a lavorare anche su incarichi specifici. In un’ottica di sinergia non solo con le istituzioni locali, ma anche con le altre realtà associative del territorio”.