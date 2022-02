Lavori di manutenzione sulla rete idrica a Orvieto mercoledì 16 febbraio - Tuttoggi

Orvieto: lavori di manutenzione sulla rete idrica in località Corbara previsti per mercoledì 16 febbraio, dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica a Orvieto, in località Corbara, in programma per mercoledì 16 febbraio, dalle 8.00 alle 16.00.

Autobotte nella Piazzetta della frazione di Corbara in caso di disservizi

Durante le operazioni potrebbero verificarsi disservizi e la sospensione dell’erogazione dell’acqua. Nella Piazzetta della frazione di Corbara, quindi, verrà posizionata una autobotte per la distribuzione. Inoltre, saranno potenziati i servizi di assistenza telefonica e operativa da parte del SII (800 913 034).