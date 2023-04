Lavori di manutenzione sulla rete idrica a Guardea mercoledì 19 aprile - Tuttoggi.info

Lavori di manutenzione sulla rete idrica nel Comune di Guardea: le aree interessate dall'intervento.

Sono in programma, per mercoledì 19 aprile, lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica nel Comune di Guardea.

Il cantiere, dalle 8.00 alle 12.30, interesserà Via Luzzi, Via Piagge, Via Vittorio Emanuele, Piazza San Giovanni, Via Kennedy e Via Casavecchia.