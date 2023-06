Lavori asfaltatura per 600 mila euro, interventi anche in zone con alta intensità di traffico | Ecco dove - Tuttoggi.info

Molte strade comunali di Città di Castello saranno oggetto di interventi di miglioramento e adeguamento dei piani viabili bitumati

Lavori di asfaltatura per 600mila euro in programma a Città di Castello, dove gli interventi consisteranno nel recupero della funzionalità della pavimentazione stradale in termini di resistenza strutturale, regolarità e sicurezza del piano viabile, nella messa in sicurezza di zone con alta intensità di traffico e nell’adeguamento funzionale di tratti stradali a fondo inghiaiato.

Le strade comunali interessate sono le seguenti: la strada di Grumale, Via Domenico Cimarosa, Via Giovanni Falcone, Via Francesco Ferrer, Via Giovanni Boccaccio, Via Francesco Petrarca, Rotatoria Viale Europa-Viale – A.Diaz-Via N.Sauro, Via Rodolfo Morandi, Via Divisione Cremona, Via Giuseppe Cesare Abba, Via dell’Emigrante, Strada S.Donino e Via Alice Hallgarten.

“Dopo un’analisi della situazione esistente sono stati individuati i tratti stradali che presentano un degrado più elevato e definite le soluzioni tecniche ritenute più indicate e specifiche per il risanamento delle superfici stradali rilevate – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Carletti – Gli interventi, pertanto, potranno consistere nel solo rifacimento del manto superficiale di usura o estendersi al consolidamento del sottofondo e alla realizzazione di opere per la protezione delle carreggiate stradali e per la captazione e scolo acque meteoriche, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale”.

I lavori affidati alla ditta Ricci srl di Castiglion del Lago verranno eseguiti dalla ditta Lucos di Sansepolcro attraverso specifico subappalto. L’importo complessivo dei lavori è di 600.000 euro finanziato da apposito mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. E’ stata inoltre emessa una ordinanza (n° 135 del dirigente del settore Polizia municipale) fino al termine dei lavori, che precisa come nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le 18, nelle strade oggetto degli interventi, vengano istituite modifiche provvisorie alla viabilità fra cui il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata, senso unico alternato regolato da semaforo, divieto di transito veicolare e pedonale con deviazione su percorsi alternativi che dovranno essere adeguatamente segnalati.