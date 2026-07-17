Lavori alla pista d'atletica, atleti costretti ad allenarsi fuori: raccolta fondi per un pulmino - Tuttoggi.info

I lavori in corso alla pista d’atletica di Spoleto – che riqualificheranno completamente lo storico impianto sportivo di piazza d’Armi (nella foto il rendering del progetto) – hanno costretto gli atleti spoletini a “emigrare” in altre città per allenarsi. Disagi significativi per giovani e meno giovani che quotidianamente si allenano e così l’associazione sportiva Atletica 2S ha pensato di acquistare un pulmino. Per farlo, però, ha chiesto il supporto dell’intera cittadinanza, avviando una campagna di raccolta fondi online. Chi sceglierà di sostenere gli atleti avrà un “premio”, un gadget, come ringraziamento tangibile per il supporto.

“Il campo di atletica di Piazza d’Armi, tradizionale punto di riferimento per l’attività sportiva giovanile cittadina, – spiegano i promotori – è attualmente interessato da lavori di ristrutturazione, che ne impediscono l’utilizzo regolare. Tale situazione comporta la necessità di continui trasferimenti verso impianti sportivi ubicati in altri comuni dell’Umbria, con conseguenti difficoltà organizzative ed economiche per le famiglie e per l’associazione sportiva. Anche quando termineranno i lavori, sarà fondamentale, per i ragazzi dell’agonistica e per gli amatori, partecipare a raduni e gare fuori città e fuori regione, in quanto la completa crescita e maturazione atletica e sportiva include il confronto con i pari età di altri territori. Abbiamo quindi necessità di acquistare un pulmino a 9 posti per gli spostamenti… e ci occorre il tuo aiuto”.

La raccolta fondi è accessibile cliccando qui.