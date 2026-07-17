 Lavori alla pista d'atletica, atleti costretti ad allenarsi fuori: raccolta fondi per un pulmino - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Lavori alla pista d’atletica, atleti costretti ad allenarsi fuori: raccolta fondi per un pulmino

Sara Fratepietro

Lavori alla pista d’atletica, atleti costretti ad allenarsi fuori: raccolta fondi per un pulmino

Ven, 17/07/2026 - 07:14

Condividi su:

I lavori in corso alla pista d’atletica di Spoleto – che riqualificheranno completamente lo storico impianto sportivo di piazza d’Armi (nella foto il rendering del progetto) – hanno costretto gli atleti spoletini a “emigrare” in altre città per allenarsi. Disagi significativi per giovani e meno giovani che quotidianamente si allenano e così l’associazione sportiva Atletica 2S ha pensato di acquistare un pulmino. Per farlo, però, ha chiesto il supporto dell’intera cittadinanza, avviando una campagna di raccolta fondi online. Chi sceglierà di sostenere gli atleti avrà un “premio”, un gadget, come ringraziamento tangibile per il supporto.

“Il campo di atletica di Piazza d’Armi, tradizionale punto di riferimento per l’attività sportiva giovanile cittadina, – spiegano i promotori – è attualmente interessato da lavori di ristrutturazione, che ne impediscono l’utilizzo regolare. Tale situazione comporta la necessità di continui trasferimenti verso impianti sportivi ubicati in altri comuni dell’Umbria, con conseguenti difficoltà organizzative ed economiche per le famiglie e per l’associazione sportiva. Anche quando termineranno i lavori, sarà fondamentale, per i ragazzi dell’agonistica e per gli amatori, partecipare a raduni e gare fuori città e fuori regione, in quanto la completa crescita e maturazione atletica e sportiva include il confronto con i pari età di altri territori. Abbiamo quindi necessità di acquistare un pulmino a 9 posti per gli spostamenti… e ci occorre il tuo aiuto”.

La raccolta fondi è accessibile cliccando qui.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Foligno

Omicidio Postiglione, incapace di intendere e di volere il giovane accoltellatore

Foligno

Anziana raggirata con la “tecnica delle monetine” nel parcheggio del supermercato, tre denunce

Foligno

Foligno, Polli esce dalla Lega e passa al gruppo misto

in umbria

gli ultimi pubblicati

Umbria | Italia | Mondo

In Umbria 825 imprese manifatturiere coesive: la regione guida il Centro Italia

Spoleto

Lavori alla pista d’atletica, atleti costretti ad allenarsi fuori: raccolta fondi per un pulmino

Umbria | Italia | Mondo

Incendi a Nocera, Costacciaro e Spoleto: 6 mezzi aerei in supporto | Aggiornamenti

Perugia

Meningite da meningococco, nuovo caso a Perugia. Un altro ancora a Città di Castello

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!