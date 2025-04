Lavori alla galleria Volumni, stanotte chiuso il raccordo - Tuttoggi.info

Per consentire l’esecuzione di un intervento di ripristino localizzato in prossimità della galleria Volumni, sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle sarà temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Bettolle tra gli svincoli di Ponte San Giovanni e Piscille, a partire dalle 21:00 di oggi, venerdì 11 aprile. Gli interventi saranno eseguiti durante la notte e termineranno nella mattinata di sabato 12 aprile.

Il traffico proveniente dalla E45 e diretto verso Perugia/Bettolle potrà immettersi sul raccordo utilizzando lo svincolo di Piscille, raggiungibile percorrendo via Adriatica – via Brodolini – via Volumnia, come indicato dalla segnaletica che sarà presente sul posto.