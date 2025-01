Lavori a San Martino Trignano, lunedì incontro coi cittadini | Le soluzioni - Tuttoggi.info

Il comune di Spoleto si muove in vista dei lavori della Vus a San Martino in Trignano che nei giorni scorsi hanno registrato una interrogazione del capogruppo di Spoleto 2030, Diego Catanossi, in cui si esprimeva una forte preoccupazione per la mancanza di informazioni alla cittadinanza.

“In vista degli interventi che la Valle Umbra Servizi eseguirà a San Martino in Trignano sul sistema fognario di viale Cerquestrette, è stato organizzato dal Comune di Spoleto e da VUS un incontro con cittadini e operatori economici per illustrare le modalità di intervento e il cronoprogramma dei lavori” si legge in una nota diramata questo pomeriggio “la presentazione, che si svolgerà nell’area verde di San Martino in Trignano, è in programma lunedì 27 gennaio alle ore 21. Interverranno il sindaco Andrea Sisti e gli assessori Agnese Protasi e Federico Cesaretti. Da lunedì 20 gennaio le squadre della Valle Umbra Servizi sono impegnate in viale Cerquestrette per la realizzazione di alcuni saggi per individuare l’esatta dislocazione dei sottoservizi e determinare la corretta esecuzione dei lavori”.

Fin qui la nota del municipio che di fatto conferma come le preoccupazioni di abitanti ed esercenti per un repentino avvio dei lavori rispondano al vero.

La notizia, per la verità, il Municipio l’aveva già passata ieri alla locale pro loco che ne aveva fatto un post, anche se nel testo municipale non era indicata la figura dell’assessora Protasi.

Tornando alla problematica, i lavori riguarderanno circa 1 chilometro di strada con inevitabili ripercussioni per i residenti per cui sarà importante comprendere quali soluzioni mettere in campo.

L’origine dell’appalto era nota dal 2023, voluto già dai tempi dell’amministrazione di Fabrizio Cardarelli ma programmato solo grazie ai fondi del Pnrr che il vertice di Vus del presidente Vincenzo Rossi è riuscito ad ottenere. Indubbiamente però qualcosa non ha funzionato nella comunicazione tra enti per un’opera che tutti ritengono strategica, non fosse che per i continui allagamenti che puntualmente si verificano ad ogni perturbazione meteo di una qualche rilevanza.

L’idea sarebbe quella di dividere i lavori in due tronconi: un primo da 400 metri circa, per eseguire poi il restante da 600 metri. Una prima idea, la più logica, vorrebbe un senso unico alternato con la chiusura di una sola carreggiata. Ma, a quanto apprende Tuttoggi in attesa delle opportune verifiche, uno dei due tratti imporrebbe alla ditta di dover intervenire su entrambi le carreggiate, interrompendo così il traffico per non meno di un mese.

Una alternativa ci sarebbe, stando ai tecnici comunali che stanno facendo le prime verifiche: il traffico potrebbe essere deviato su una strada parallela di proprietà privata, all’altezza dell’ex ufficio delle poste.

Se si trovasse l’accordo – con la ditta appaltatrice che pare disponibile anche a ristorare il disagio dei privati – il più sarebbe fatto, anche se resta l’incognita dell’inizio dei lavori. Un accordo da raggiungere con almeno una ventina di proprietari di appezzamenti agricoli e abitazioni che rappresenta un primo test per il neo assessore alle opere pubbliche Federico Cesaretti (subentrato nella delega a Manuela Albertella) anche per mettere in mostra le proprie capacità diplomatiche.

© Riproduzione riservata