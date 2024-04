Lavori a Fontivegge, modifiche alla circolazione dei treni tra Foligno e Terontola fino a lunedì - Tuttoggi.info

La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Perugia Ponte San Giovanni ed Ellera-Corciano e sono previste corse con bus

Dovrà essere rimosso un binario in prossimità della stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge per eseguire degli interventi di manutenzione programmata su un’opera idraulica al di sotto. Per questo da sabato a lunedì sono previste modifiche alla circolazione dei treni lungo la tratta Foligno – Terontola.

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, infatti, svolgerà dalle 23:40 di sabato 20 alle 5:00 di lunedì 22 aprile interventi di manutenzione straordinaria in prossimità della stazione di Perugia Fontivegge, sulla linea Foligno – Perugia -Terontola.

L’intervento di manutenzione programmata interessa un’opera idraulica posta sotto il binario che sarà rimosso per consentire lo svolgimento dei lavori. La circolazione ferroviaria sarà interrotta per circa 30 ore tra le stazioni di Perugia PSG e Perugia Fontivegge. Limitati saranno gli impatti delle lavorazioni sulla regolarità della circolazione ferroviaria. I lavori – del valore di 150mila euro – vedranno impegnate circa 30 persone, tra dipendenti RFI e delle ditte appaltatrici, a lavoro su opere civili, armamento e impianti ferroviari. Questo intervento rientra nei piani di manutenzione programmata volta al mantenimento in sicurezza ed efficienza dell’infrastruttura ferroviaria.

In concomitanza con l’intervento, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Perugia Ponte San Giovanni ed Ellera-Corciano e sono previste corse con bus.

Domenica 21 aprile: per i treni delle relazioni Perugia-Roma e Firenze-Foligno sono previste corse con bus nella tratta Ellera–Perugia Ponte San Giovanni. La partenza dei bus da Perugia per Ponte San Giovanni è anticipata di circa 15 minuti rispetto al consueto orario di partenza dei treni per Roma. Il Frecciarossa 9329 Torino-Perugia terminerà la corsa nella stazione di Terontola, da dove è previsto un servizio bus sostitutivo fino a Perugia.

Lunedì 22 aprile: Il Frecciarossa 9300 Perugia-Torino partirà dalla stazione di Terontola. Da Perugia a Terontola sarà previsto un servizio bus sostitutivo con partenza alle 5:00, anticipata, rispetto al consueto orario di partenza, di circa 20 minuti.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio effettuato con i treni, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti. I canali di acquisto sono aggiornati con il programma dei treni e dei bus.

Per agevolare i passeggeri nell’interscambio da treno a bus e viceversa, Trenitalia, società Capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, attiverà presidi di assistenza alla clientela nelle stazioni di Ellera e di Perugia Ponte San Giovanni. Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia, presso il personale di assistenza clienti o le biglietterie. Indicazioni ad hoc saranno inoltre posizionate nelle stazioni di interscambio.