Lavoratori in nero e prodotti privi di tracciabilità: chiusa una macelleria e denunciato il titolare - Tuttoggi.info

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 novembre, in seguito a un’attività di controllo straordinaria disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni, è scattato il provvedimento amministrativo di chiusura per una macelleria situata in viale Brin.

Nella macelleria, gestita da un uomo di origini algerine, i Carabinieri hanno riscontrato gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’impiego di lavoratori in nero, la presenza di prodotti alimentari privi di tracciabilità e procedure di autocontrollo non appropriate.

L’esercente, al quale sono state elevate ammende e sanzioni per un totale di 14.000,00 euro, è stato denunciato.