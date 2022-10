Lavoratori in nero, a Terni denuncia, sospensioni e maxi multe per due attività - Tuttoggi

A condurre i controlli i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro in collaborazione con quelli del Comando Provinciale

Due attività con lavoratori in nero sospese e multate per quasi 20.000 euro: succede nel ternano, dove nell’ultima settimana i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro in collaborazione con quelli del Comando Provinciale, hanno svolto una mirata attività ispettiva svolta nell’ambito di servizi per il contrasto del lavoro nero, del lavoro irregolare e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.



Nel primo caso della scoperta di lavoratori in nero, i titolari del negozio, cittadini cinesi, impiegavano un lavoratore un nero su tre presenti: oltre a un provvedimento di sospensione, al trasgressore sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi euro 5.000,00.



Nell’ambito dei medesimi servizi, una successiva attività di controllo presso un autolavaggio gestito da cittadini bangladesi faceva emergere gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e l’impiego di 1 lavoratore in nero su 5 presenti al momento dell’ispezione. Oltre a denunciare il titolare e a emettre un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 14.000 euro.