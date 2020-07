Laura Chiatti, festa di compleanno in Umbria per i 38 anni dell'attrice | Foto - Tuttoggi

Compleanno in Umbria per Laura Chiatti, che in questo 2020 ha festeggiato i suoi 38 anni. Una festa con il marito Marco Bocci e i loro due bimbi, Enea e Pablo, e, tra gli altri, Michela Quattrociocche, grande amica della festeggiata, e Pamela Prati.

“Tra poco è il mio compleanno… amo postare ogni anno una foto di quando ero piccola perché di quella bambina ho conservato quasi tutto… tanti auguri a me, che se potessi tornare indietro sceglierei di ripercorrere ancora la stessa identica strada”, aveva scritto poche ore prima della festa Laura Chiatti su Instagram.

Sullo stesso social anche gli auguri del marito: “La tua meravigliosa follia, la vita che sai, la vita che dai…… auguri amore mio”, la didascalia scelta da Marco Bocci per fare gli auguri alla moglie.

E la festa, tenutasi a Tenuta dei Mori, a Villanova, in Umbria, non ha deluso le aspettative della festeggiata. Il tema era l’arcobaleno, l’attrice indossava un vestito corto con paillettes e abbinato all’allestimento.

Almeno a giudicare dai video su Instagram, Laura Chiatti ha cantato e ballato sulle note delle hit estive ma anche tirato fuori un lato più vintage con le canzoni di Al Bano e Romina Power e dei Ricchi e Poveri.

Pochi giorni fa Laura Chiatti e Marco Bocci hanno festeggiato i sei anni di matrimonio, celebrato il 5 luglio 2014 nell’abbazia di San Pietro a Perugia. Anche in quell’occasione, gli auguri erano arrivati (anche) via social: “Buon anniversario amore…. noi siamo esattamente come in questa foto. Tu guardi me, io guardo avanti, ma qualcosa sopra di noi ci porta sempre e comunque a guardare nella stessa direzione…. ti amo“, le parole dell’attrice.