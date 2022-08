L’asina mascotte della Città della domenica gravemente ferita da due pitbull

Poi il secondo episodio, di notte. Quando i proprietari della tenuta, usciti di casa, hanno dovuto affrontare pericolosamente i due cani con i bastoni per metterli in fuga. Accorgendosi però poi che l’asinella, già ferita nel precedente attacco, aveva diverse lacerazioni al volto e al muso. Tanto da far temere per la sua vita.

A seguito delle due aggressioni è stata presentata denuncia alla stazione carabinieri Fortebraccio.

L’altro giorno un altro pitbull, sfuggito ai proprietari, aveva creato il panico in un parco di Ponte San Giovanni, aggredendo gli altri cani e uccidendo un gatto. Il proprietario è stato multato dalla polizia.