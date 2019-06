L’asilo nido di Assisi si farà e sarà pronto per giugno 2020

share

L’asilo nido si farà e sarà consegnato alla cittadinanza a giugno dell’anno prossimo. Lo stabilisce il cronoprogramma dei lavori approvato dall’amministrazione comunale che prevede le fasi di progettazione concludersi entro la prima metà di settembre e da subito la predisposizione dell’avviso del bando con la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione entro fine anno.

Immediatamente l’avvio dei lavori e quindi la conclusione entro l’estate del 2020 con il collaudo e l’apertura della struttura.

Questa la tempistica per la realizzazione dell’asilo nido ma va precisato che il progetto architettonico è stato già approvato in via definitiva e ha ottenuto il via libera dalla soprintendenza ai beni culturali con i complimenti per la scelta di costruire un immobile di qualità dal punto di vista energetico ed ecosostenibile.

La struttura sarà in cemento con pannelli coibentati al fine di abbattere il caldo e il freddo e il tetto verde per avere una copertura naturale; da ciò gli apprezzamenti della soprintendenza per la qualità del progetto architettonico, ora si sta implementando la progettazione con altri progetti che nel giro di un paio di settimane dovrebbero essere completati e arrivare così alla presentazione definitiva.

Così finalmente la città di Assisi avrà il suo primo asilo comunale che troverà spazio all’interno della scuola di infanzia “Maria Luisa Cimino”, per la costituzione del ciclo scolastico 0-6, la cui posa della prima pietra è avvenuta il 22 settembre scorso per la presenza di Tairiki Okada, cittadino onorario della Città Serafica, che ha devoluto 100mila euro per la realizzazione dell’opera.

Il costo totale dell’investimento è di 460 mila euro con finanziamento interamente previsto nel bilancio 2019.

Dopo decenni di promesse è la volta buona questa per vedere la realizzazione di un’opera importante per le famiglie di Assisi, un aiuto concreto alla genitorialità nella frazione più popolosa del territorio, quale è Santa Maria degli Angeli.

share

Stampa