Lasagnette ai carciofi, un piatto perfetto in ogni stagione - Tuttoggi

monoporzione e vegetariana, la lasagna ai carciofi di cuoci cuoci è perfetta sempre

Le lasagne ai carciofi sono una gustosa alternativa vegetariana delle classiche lasagne. In questa ricetta di Cuoci Cuoci le abbiamo realizzate in versione monoporzione, ma possono essere preparate anche in versione normale. Ecco la ricetta!

Ingredienti: