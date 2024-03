L'arte della danza. Venerdì 22 marzo, a Corciano, tre spettacoli in uno con in scena 9 giovani danzatrici - Tuttoggi.info

Nove giovani danzatrici per una serata evento dedicata ai linguaggi contemporanei della danza. Venerdì 22 marzo, alle ore 21, a Corciano, al Teatro della Filarmonica, torna C.R.E.A. Showcase con tre importanti coreografi: la stella internazionale Sharon Fridman; la storica interprete della danza italiana Adriana Borriello e la giovane Elisa Pagani della compagnia DNA/Bologna. Tre spettacoli in uno che vedranno in scena 9 giovani danzatrici.

C.R.E.A. (Choreography, Research, Empowerment, Audiences) è un progetto che per il terzo anno prosegue nel suo intento di favorire una ampia divulgazione della cultura coreografica contemporanea in diverse aree e territori della regione. In collaborazione con le istituzioni locali – i Comuni di Perugia, Corciano, Magione, Montone e Foligno – si vuole dare un forte impulso alla fruizione dell’arte della danza e della coreografia coinvolgendo anche le istituzioni scolastiche. Si sono appena concluse, infatti, due matinèe scolastiche con lo spettacolo “Luna e il suo Mostrogiramondo”, di Valentina Dal Mas/La Piccionaia che ha riscosso grande entusiasmo sia nei bambini sia nei maestri delle scuole coinvolte a Foligno e Montone e che ha visto la partecipazione di oltre 160 bambini.

Quest’anno poi il progetto si amplia con una creazione coreografica originale firmata da Stefano Mazzotta della compagnia Zerogrammi per celebrare i 30 anni di attività di Dance Gallery sul territorio regionale. La produzione vede insieme 6 danzatrici che sono state tutte ex allieve della scuola, ora affermate interpreti e autrici sulla scena italiana ed internazionale: Amina Amici, Eleonora Chiocchini, Daria Menichetti, Chiara Michelini, Sara Orselli, Cecilia Ventriglia che hanno già avuto un primo periodo di prove nel mese di febbraio.

Il progetto C.R.E.A. è realizzato e diretto da Dance Gallery con la direzione artistica di Valentina Romito grazie ai fondi PR – FESR 2021-2027 Priorità 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali – “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2023”.

Prossimo appuntamento è in programma il 5 maggio al teatro Mengoni di Magione con un trittico di giovani autori italiani.

Luogo: Teatro della Filarmonica, via delle Mandorle, CORCIANO, PERUGIA, UMBRIA