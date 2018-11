L’Arcivescovo Boccardo accompagna delegazione di Cascia all’Udienza Generale di Papa Francesco

L’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, mercoledì 21 novembre ha accompagnato una delegazione della città di Cascia, un centinaio di persone tra cui il sindaco Mario De Carolis, all’Udienza generale di Papa Francesco.

Tra i presenti, le donne del “Laboratorio del coraggio” di Cascia che da circa due anni, cioè da dopo il terremoto del 30 ottobre 2016, si ritrovano per confezionare coperte, sciarpe, cappelli di lana da donare “come un caldo abbraccio” ai più bisognosi. Tutto è nato per creare occasioni di socializzazione e di aggregazione dopo il sisma, per condividere momenti di spensieratezza: molte sono state le iniziative di solidarietà fatte, tra cui sciarpe, cappelli e guanti da donare ai più poveri, tra cui quelli accolti dalle suore oblate della Sacra Famiglia di Roma. Una delle donne del Laboratorio di Cascia, Uliana Rasi, ha realizzato una tela raffigurante Santa Rita, donata a Papa Francesco.

Al termine dell’udienza, l’arcivescovo Boccardo ha illustrato al Papa le finalità del “Laboratorio del Coraggio”. «Ho detto al Santo Padre – dice il Presule – che queste coperte sono l’immagine del calore umano col quale vogliamo accompagnare la “rinascita” interiore delle popolazioni ferite dal terremoto, incoraggiandole anche nella grande impresa della ricostruzione post sismica. Papa Francesco si è congratulato per l’iniziativa e mi ha chiesto di rinnovare alla gente della Valnerina e dello Spoletino la sua vicinanza nella preghiera». Bergoglio ha poi salutato il sindaco Mario De Carolis e due signore in rappresentanza del “Laboratorio del coraggio”.

