Lancio della ruzzola, al memoria "Mauro Curzi" sugli scudi le squadre umbre - Tuttoggi.info

Monteporzio è tornata ad ospitare il Memorial “Mauro Curzi” di tiro alla ruzzola. L’appuntamento sportivo, giunto alla terza edizione e promosso dalla Figest, è stato dedicato alla memoria del dirigente sportivo di Mondolfo scomparso prematuramente esattamente tre anni fa.

Sono state 29 le squadre provenienti da Marche e Umbria che hanno partecipato alla manifestazione. La gara, su un percorso molto tecnico ed impegnativo, per ogni categoria (a-b-c) ha premiato la formazione che ha oltrepassato la linea del traguardo finale col minor numero di lanci.

Nella categoria A, con 10 lanci ha vinto il trofeo la neo-nata formazione Oleificio -Borgo Catena, nella categoria B con 11 lanci ha prevalso la società Nocera Umbra mentre nella categoria C con 12 lanci ha vinto la formazione de “Le Conce” che per qualche metro ha sopravanzato i giocatori del “Cupra Massaccio”.

Alla premiazione ha partecipato la famiglia del compianto Mauro. La società Asd Ruzzola Valcesano ha ringraziato in particolare Simone Angeloni che si è fatto carico dell’organizzazione ma anche tutti quelli che hanno realizzato i lavori preparatori del percorso di gara, oltre naturalmente la famiglia Curzi, il Circolo Arci di Ponterio ed il Comune di Monteporzio.

Le squadre premiate sono risultate le seguenti:

Cat. A 1” Oleificio Borgo Catena

2” S. Giovanni Battista

3” La Ruzzola Gualdese



Cat. B 1” Nocera Umbra

2” Corinaldo 1

3” Tabaccheria 2024

4” Pneus Auto Rio



Cat. C 1” Le Conce

2” Cupra Massaccio

3” Perugia

4” La Rinascente



Luogo: NOCERA UMBRA, PERUGIA, UMBRIA