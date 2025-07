Lancio del peso, Augusto Cecchetti campione italiano juniores - Tuttoggi.info

Fine settimana da sogno per l’Atletica Libertas di Città di Castello che torna a casa dai Campionati Italiani U20 e U23 con un grandissimo risultato: Augusto Cecchetti (per l’occasione con la maglia della società amica Avis Macerata, ma cresciuto nel vivaio della società tifernate) si è laureato Campione Italiano juniores di lancio del peso con l’attrezzo da 6 kg e la misura di 17.77 m (a soli 3 cm dal minimo per la convocazione agli Europei U20).

Il classe 2006, allenato dal tecnico Lorenzo Campanelli, ha conquistato il titolo imponendosi su Tommaso Russo (Atletica Libertas Unicusano Livorno 16.98 m) e Marco Nardocci (Asa Ascoli Piceno 16.15 m). Una grandissima prova di Cecchetti coronata da un’altra ottima prestazione, ovvero la conquista dell’argento nella specialità lancio del disco con 53.68 m, misura che con tutta probabilità gli consentirà di essere convocato ai prossimi Europei U20.

Un week end da incorniciare, quindi, per il giovane cresciuto e allenato dallo staff Libertas, risultati importantissimi conquistati in una competizione di alto livello. A Grosseto, oltre a Cecchetti, per l’Atletica Libertas presenti anche Sara Stagi (anch’essa con la maglia dell’Avis Macerata), Mattia Pasquetti (con la maglia dell’Atletica Perugia Team), Nicolò Mondanelli e Serena Mazzoni (purtroppo infortunata, ma candidata ad una medaglia nella specialità salto triplo).

Grande soddisfazione per l’intero staff Libertas che, negli anni, ha visto crescere sportivamente tanti giovani atleti, alcuni dei quali riusciti a farsi strada in competizioni di altissimo livello nazionale ed internazionale. Il plauso anche dal sindaco di Città di Castello Luca Secondi e dall’assessore allo Sport Riccardo Carletti: “Un ulteriore prestigioso risultato che punta i riflettori sul settore giovanile dell’atletica tifernate, fucina di campioni”.