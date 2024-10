L'altra Assisi: passeggiate nel weekend alla scoperta dei tesori nascosti della città - Tuttoggi.info

L’altra Assisi – Alla scoperta delle confraternite della città è il titolo dell’iniziativa che si svolge fino al week end della solennità dei Santi. Una suggestiva passeggiata dalla Cappella del Santissimo Crocifisso alla Rocca Minore, passando poi per la Cattedrale di San Rufino, gli oratori di Santa Chiarella e San Vitale, la chiesa di San Paolo, gli oratori di Santo Stefano e San Leonardo per arrivare alla Chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione.

Questo permette di far conoscere meglio alla città la ricchezza costituita delle Confraternite presenti sul territorio, custodi di un patrimonio artistico, devozionale e di carità che nel corso dei secoli è stato tramandato fino ad oggi. Lo scopo del progetto è infatti quello di far conoscere le sedi delle confraternite assisane, quegli oratori che generalmente restano chiusi, ma anche a far conoscere le radici antichissime delle associazioni e il loro lavoro nel corso dei secoli.

L’iniziativa è realizzata dall’associazione di volontariato Laudato sii con il contributo dell’8×1000 della Chiesa Cattolica e la collaborazione delle Confraternite di Santa Caterina, Cavalieri del Colle Paradiso, Terzo Ordine di San Francesco d’Assisi, Sacre Stimmate di San Francesco, San Rufino, Santa Chiarella e San Vitale. Gli orari sono i seguenti: il venerdì dalle 14,30 alle 17,30, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30 e la domenica dalle 9,30 alle 12,30.