Lajole, oltre 40 anni di esperienza per una produzione totalmente made in Italy - Tuttoggi

Dopo Spoleto, inaugurato a Foligno il 2° nuovo punto vendita dell’azienda di intimo per tutta la famiglia

Lajole nasce a Spoleto nel 1976 partendo da capi di intimo base per poi evolversi nel corso degli anni adattandosi ai bisogni della clientela. Fino a a qualche anno fa Lajole distribuiva la sua produzione al 100% ai grossisti per lo più al nord e isole, ma oggi, grazie alla crescente richiesta, l’azienda si è sviluppata in qualcosa di diverso. Ciò che non è mai cambiato però è l’attaccamento al territorio umbro e per questo ancora oggi la produzione è totalmente collocata a Spoleto e dintorni.

“Siamo partiti molti anni fa da articoli basici ma oggi, grazie alla vendita diretta con la clientela e alla sua richiesta, abbiamo intimo per tutta la famiglia, una linea di pigiameria e sottogiacca abbinati a piccoli capi di abbigliamento- spiegano Sabrina Dominici, responsabile Amministrativa della ditta Lajole ed Andrea Musiani Amministratore della società – come leggins, pantaloni palazzo ed abitini. Il nostro punto di forza è la qualità e la produzione interna, dalla progettazione del capo alla distribuzione, che consente di realizzare in maniera autonoma capi originali e calzanti con le esigenze del cliente. I capi sono in cotone modal , una fibra che si ottiene dal faggio e dunque di base naturale, che consente la produzione di indumenti versatili,comodi, morbidi e adatti ad ogni uso, dallo sport a quello quotidiano, caratterizzati dall’alta traspirabilità e dalla morbidezza.”

abbigliamento per la casa e il tempo libero

Il progetto di apertura al pubblico nasce nel 2019 .Le grandi soddisfazioni derivanti dal punto vendita spingono l’azienda a pensare ad un nuovo passo in avanti: l’inaugurazione di un vero e proprio negozio che possa consentire l’apertura al pubblico anche in orari diversi da quelli aziendali. E così, a luglio 2021, apre il primo negozio Lajole Gold in centro a Spoleto e, il 24 novembre ha aperto il secondo, a Foligno.

Nel corso degli anni l’azienda ha sempre cercato di rimanere al passo con le esigenze del mercato e di evolversi pur rimanendo fedele al Made in Italy cercando di incrementare lavoro in Italia.

Il prossimo progetto che la ditta sta avanzando è la creazione di un franchising italiano, che verrà sviluppato e proposto nel 2022 tramite la pubblicità sui social.

Per maggiori informazioni su azienda e prodotti https://www.intimolajole.it

Per maggiori informazioni su collaborazioni e franchising : info@intimolajole.it

Nuovi punti vendita:

Foligno – Via Rinaldi, 26 (fronte Caffè Moda Rinaldi)

Spoleto – Viale Marconi, 131 (fronte Sapore di Mare)