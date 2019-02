Ladri scoperti scappano dalla finestra, inseguimento e fuga per i campi

L’ennesimo furto in abitazione finisce con polizia e carabinieri all’inseguimento dei ladri per una ventina di chilometri. E’ successo nel tardo pomeriggio di sabato: due persone – secondo quanto trapela – si sono introdotte in una palazzina alle porte di San Giacomo, in un’area già colpita più volte dai furti in passato. Qualcuno, però, ha notato cosa stava accadendo ed ha dato l’allarme al 113. A quel punto i malviventi sono scappati, almeno uno si sarebbe addirittura lanciato da una finestra al secondo piano dell’abitazione.

Quindi la fuga in macchina – chi ha assistito alla scena avrebbe visto due persone salire a bordo – mentre sul posto arrivava la polizia. Gli agenti si sono dati all’inseguimento del veicolo, mentre venivano diramate le informazioni sull’auto a tutte le forze dell’ordine. La macchina – risultata poi rubata – è stata ritrovata intorno all’ora di cena nella zona di Bastardo di Giano dell’Umbria dai carabinieri della Compagnia di Spoleto. A bordo a quel punto sembrerebbe ci fosse una sola persona, che si è data alla fuga a piedi per i campi. Le ricerche da parte delle forze dell’ordine sono proseguite fino a tardi, al momento sembra senza successo.

(foto di repertorio)

