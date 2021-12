Ladri scatenati ad Assisi e Bastia Umbra | Il padrone di casa li filma - Tuttoggi

Le feste non fanno diventare tutti più buoni e si scatenano i ladri, ad Assisi e Bastia Umbra.

In un caso, a Passaggio di Assisi, il furto è stato tentato, ma la prontezza del padrone di casa ha permesso non solo di sventare il colpo ma anche di immortalare i ladri, un video consegnato alle forze dell’ordine ma anche diffuso via social per permettere l’identificazione dei responsabili ed evitare brutte sorprese. “Stavo riposandomi in casa nel tardo pomeriggio, quando ho sentito i ladri che parlottavano sotto la mia finestra: li ho messi in fuga facendo sentire loro che ero lì”, ha spiegato.

Immediata la chiamata al commissariato, cui sono state consegnate le immagini di sorveglianza. Ladri anche a Capodacqua – la segnalazione arriva dal consigliere comunale Scilla Cavanna – e nella zona di Sterpeto, dove è stata rubata un’auto. Non va meglio a Bastia Umbra: nella notte tra il 12 e il 13 dicembre la vigilanza privata e i carabinieri della compagnia di Assisi hanno scoperto che i ladri, almeno tre, hanno tentato un colpo in un’azienda di Ospedalicchio. Messi in fuga dall’allarme e dall’arrivo della vigilanza, i malviventi hanno lasciato dietro di loro solo un camion rubato da una vicina azienda di riparazioni.