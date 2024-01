Ladri fanno razzia, ripresi dalle telecamere IMMAGINI

Vari colpi nelle abitazioni nella zona di Collestrada, anche quando in casa ci sono i proprietari

Ladri fanno razzia nelle case della zona di Collestrada, a Perugia. Tra dicembre e gennaio sono stati quasi una decina i furti nelle abitazioni in zona, secondo quanto raccontato dai residenti. Che in diversi casi hanno potuto vedere i ladri in azione, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate.

In un caso sono stati rubati gioielli, per un valore complessivo di circa 10mila euro. Ma anche altri colpi hanno fruttato qualche migliaia di euro. In altri casi i ladri si sono dovuti accontentare di meno. Provocando però sempre danni ai proprietari, con spaccate o infissi danneggiati.

I ladri privilegiano il tardo pomeriggio, tra le 18 e le 20. Ma sono entrati in azione anche la mattina. Ed anche se all’interno dell’abitazione sono presenti i proprietari.