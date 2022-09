Labrador aggredisce un giovane, sanzionato il proprietario - Tuttoggi

Gli operatori, giunti sul posto, hanno preso contatti con il richiedente, il padre della fidanzata della vittima. Il giovane, mentre era intento a portare a spasso il cagnolino – un piccolo volpino – era stato assalito da altri cani che, usciti da un cortile, l’avevano circondato. Mentre cercava di proteggere il suo cagnolino, il ragazzo era stato morso alla mano da un labrador. A quel punto, dall’abitazione vicina erano uscite diverse persone che erano riuscite a contenere gli animali e a farli rientrare in casa. Per questo per il proprietario del labrador è stato come detto sanzionato.