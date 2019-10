Laboratorio di scienze della terra, domani si presentano i nuovi progetti

Sabato 19 ottobre 2019 presso il Laboratorio di Scienze della Terra di Spoleto, in largo Ermini, alle ore 15, verranno presentati in anteprima i progetti, in corso e previsti nel prossimo futuro, di sviluppo del Laboratorio e di promozione del territorio.

In particolare verranno illustrate le attività in corso per il riallestimento del Laboratorio, che si avvarranno delle più moderne tecnologie informatiche. Il Laboratorio – museo didattico scientifico del Comune di Spoleto realizzato intorno alla storica Collezione Toni, raccolta ottocentesca ricca di oltre 5000 reperti di rocce, fossili, minerali – grazie a questi interventi potenzierà le sue attività rispondendo alle nuove esigenze della didattica nell’utilizzo della tecnologia a supporto dell’apprendimento.

Verranno presentate inoltre le attività di completamento della catalogazione della Collezione geo-paleontologica Toni, e di acquisizione della Collezione zoologica Ragni.

I progetti di sviluppo del Laboratorio di Scienze della Terra di Spoleto sono realizzati nell’ambito del progetto Dalla Rocca alla roccia finanziato dalla Regione Umbria con il bando Imprese Culturali e Creative (POR-FESR 2014-220 – Azione 3.2.1.

Dalla Rocca alla roccia è un progetto nato con l’obiettivo di valorizzare, promuovere e riqualificare il forte legame fra Spoleto e la sua montagna, la dorsale che per circa 7000 ettari si estende fra la strada statale Flaminia e la Valle del Nera e che custodisce molteplici tesori naturalistici, storici e religiosi, visitabili attraverso sentieri suggestivi che meritano di essere conosciuti e valorizzati.

Il progetto vuole condurre il visitatore in un percorso immersivo, innovativo, agevolato e multilingua, attraverso la creazione di un centro multimediale all’interno della Rocca albornoziana e di percorsi tematici con l’ausilio della realtà aumentata.

Il progetto Dalla Rocca alla Roccia è realizzato dalla Rete Icaro, composta da tre aziende d’eccellenza umbre: Hyla Nature Experience, Int.Geo.Mod., Circuito Umbrex.

