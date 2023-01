Lab Green, a Narni corso di formazione gratuito sulla manutenzione del verde: come partecipare - Tuttoggi

L’iniziativa si inserisce nel progetto del Comune di Narni “Giovani, comunità, sussidiarietà circolare”, a valere su Bando ANCI “Fermenti in Comune”.

Il corso è gratuito; la scadenza per partecipare al bando di ammissione è prevista per il 19 gennaio 2023. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0744 747247 o il numero 0744 747295.