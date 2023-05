“La vostra acqua è avvelenata”, finto tecnico rubano tutto l’oro a coppia di anziani

Con l'inganno ha indotto i proprietari a mettere tutto l'oro in frigorifero per evitare la corrosione

“La vostra acqua è avvelenata”. Con questa scusa, spacciandosi per tecnico di una società idrica, ha convinto una coppia di anziani a farli entrare in casa. Il presunto tecnico, a quel punto, si è diretto verso la cucina e dopo aver invitato i coniugi ad aprire tutti i rubinetti e aver fatto scorrere l’acqua, li aveva indotti a depositare tutto l’oro presente nell’abitazione all’interno del frigorifero per “evitarne la corrosione”.

Il richiedente ha poi riferito agli agenti che, in seguito, approfittando di un attimo di distrazione, l’uomo ha prelevato l’oro dal frigo e si è allontanato con la scusa di dover aiutare la vicina che aveva ingerito l’acqua avvelenata, facendo perdere le sue tracce.

A quel punto i due anziani, scoperto l’inganno, si sono rivolti alla polizia. Gli agenti, dopo aver tranquillizzato i due anziani, particolarmente scossi dallo spiacevole episodio, hanno acquisito tutti gli elementi utili al rintraccio dell’autore della truffa, invitando le vittime a sporgere denuncia e a segnalare prontamente alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta.