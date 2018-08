La Volleyball Foligno riparte dal coach Luca Arcangeli Conti

C’è grande soddisfazione in casa biancoazzurra per la partnership siglata con il tecnico spoletino Luca Arcangeli Conti, che fino allo scorso anno ha ricoperto il ruolo di secondo allenatore della prima squadra della Monini Marconi Spoleto di Serie A2, oltre ad aver contribuito negli ultimi anni alla crescita del settore giovanile degli oleari.

L’arrivo alla guida dei falchetti del volley sarà motivo di grandi stimoli per il nuovo allenatore, per i tanti ragazzi confermati dalla scorsa stagione e per i nuovi arrivi che calcheranno il PalaPaternesi sin dalla fine del mese di agosto, data di inizio della preparazione atletica.

Tra le conferme nel roster, coach Arcangeli Conti potrà contare sull’esperto capitano Edoardo Mosconi, e su buona parte dell’ossatura della squadra che lo scorso anno ha fallito per un soffio la promozione in Serie B cedendo solo nella decisiva gara 3 della finalissima dei playoff del massimo campionato regionale contro la quotata Monteluce.

A Luca ed allo staff tecnico che si sta delineando in questi giorni vanno tutti i migliori auguri di buon lavoro per la stagione 2018/19 che vedrà sicuramente protagonista la piazza folignate nel volley umbro!

