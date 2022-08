La voce della terra si chiude a Sant'Anatolia con Ana Carla Maza - Tuttoggi

L’album di Ana Carla Maza viaggia attraverso l’America Latina: “Huayno” si basa sul ritmo e la danza Quechua del Peru, “Todo Irá Bien” (“Everything will be fine”), scritto durante il lockdown, attinge al son Cuban mentre “Astor Piazzola” al tango, ed è stato composto per quartetto in occasione del centenario del compositore argentino.

Ana Carla Maza ha iniziato a suonare il violoncello a 8 anni e ha calcato il palco per la prima volta a L’Avana ad appena 10 anni. A 13 anni ha preso parte a un album con il progetto Carlos Maza en Familia e a 14 ha suonato per l’album Quererte. Nel 2012 si è trasferita a Parigi per studiare al Conservatorio e ha iniziato una carriera in solo che l’ha portata a esibirsi in tutta Europa e incontrare il violoncellista Vincent Segal che è stato per lei fonte di grande ispirazione. Nel 2016 ha pubblicato Solo Acoustic Concert, interpretando le tradizioni musicali della sua infanzia, dalla bossa nova brasiliana all’habanera cubana, attraverso un più ampio vocabolario musicale e nel 2020 ha pubblicato La Flor. Entrambi gli album includono ritmi latini, brani pop, armonie jazz e tecnica classica. Bahia, uscito a febbraio 2022, è un altro passo nel suo viaggio musicale.

