La violenza nelle parole, a Terni un concorso letterario per studenti - Tuttoggi

In programma anche uno spettacolo teatrale in scena il 16 e 17 marzo

La compagnia teatrale Attori in prestito e lo scrittore ed autore Gianluca Marini organizzano il concorso letterario “La violenza nelle parole”, riservato a tutti gli studenti che frequentano le scuole superiori del Comune di Terni.

Il concorso è appositamente pensato per coinvolgere gli stessi nella partecipazione allo spettacolo teatrale “Fare del male chiamandolo amore” che andrà in scena, con il patrocinio del Comune di Terni, al Teatro Secci di Terni in due rappresentazioni serali nei giorni 16 e 17 marzo 2023, ed una matinée appositamente organizzata per gli studenti il giorno 17 marzo. Gli studenti interessati potranno inviare un componimento avente come tema la violenza sulle donne, di qualsiasi forma letteraria prediligano, purché lo stesso non superi la lunghezza di 3000 (tremila) caratteri spazi inclusi.