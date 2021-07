La via Flaminia Racconta, iniziativa del 165m_Servizi - Tuttoggi

Domenica, alle 16.30, sarà la volta di “La via Flaminia Racconta”: l’appuntamento è a Carsulae, di fronte al Centro visita Umberto Ciotti

Una domenica lungo la via Flaminia, per scoprire e ri-scoprire le bellezze del territorio. Per il 18 luglio 165m_Servizi turistici propone una nuova imperdibile esperienza guidata, tra trekking, storia, arte e archeologia.

La via Flaminia Racconta

Domenica, alle 16.30, sarà la volta di “La via Flaminia Racconta”: l’appuntamento è a Carsulae, di fronte al Centro visita Umberto Ciotti: accompagnati da una guida turistica e da una guida escursionistica, si percorrerà il tratto dell’antica strada che attraversa la città romana, di cui verranno raccontate origine e peculiarità, anche in riferimento alle nuove campagne di scavo appena riprese a cura dell’Associazione Astra grazie al sostegno della Fondazione Carit.

Itinerario verso Portaria

Dopo aver camminato sugli antichi basoli, ammirato la chiesa dei Santi Cosma e Damiano, essere passati di fronte a tabernae, archi quadrifronti e aver attraversato il foro e il teatro, oltre a vedere le nuove aree in cui si stanno concentrando gli scavi, ci si sposterà verso Portaria percorrendo il sentiero Noemi Spoldi. Un piacevole soft trekking adatto a tutti, di circa 3 km, che porterà fino al borgo medievale famoso anche per il passaggio di Lucrezia Borgia nel 1499, uno scrigno di vie e scorci suggestivi. Qui sarà possibile anche visitare la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, generalmente chiusa, grazie alla collaborazione della Pro loco di Portaria.

Info e prenotazioni

Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 345 6983825 (anche whatsapp) o scrivere all’indirizzo mail info@marmorefalls.it