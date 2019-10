La terra torna a tremare in Valnerina, scossa di 3 gradi a Cascia

A 3 anni dalle grandi scosse del 26 e soprattutto del 30 ottobre 2016, la terra torna a tremare in Valnerina. Una scossa di entità non preoccupante, quella delle 8.14 del 28 ottobre 2019, ma comunque ben avvertita dalla popolazione: 3 gradi di magnitudo, con ipotecentro a 10 km di profondità. Leggermente spostato a sud-est rispetto al “solito” però l’epicentro, che l’Ingv localizza a 2 km da Cascia, tra Padule e Tazzo.

Nessun danno sarebbe comunque stato registrato agli edifici, ma la terra che continua a tremare – mentre in Valnerina sono in programma diverse iniziative per il terzo anniversario dal sisma – continua a lanciare moniti sull’importanza della prevenzione e della ricostruzione, in una terra storicamente ad alta pericolosità sismica, come si può vedere anche dalla mappa relativa ai terremoti dall’anno 1000 in poi.

