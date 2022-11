La Taverna del Pescatore, a Spoleto la vera cucina di mare campana - Tuttoggi

Gennaro Baiano apre la sua cucina raccontando i punti di forza del locale Umbro

Difficile gustare il pesce fresco in una regione senza coste e con una tradizione culinaria tipicamente di terra ma non impossibile. A Spoleto infatti, nel cuore dell’Umbria c’è un ristorante dal sapore squisitamente marinaro e questo grazie alle origini campane del suo proprietario, nonché chef, Gennaro Baiano.

7 anni di esperienza come cuoco in navi da crociera e poi altri 4 a terra nella cucina di un ristorante per poi arrivare a Spoleto nel locale che anni prima aveva gestito suo suocero e che, con Gennaro, diventa La Taverna del Pescatore dove oggi lui serve piatti in cui il pesce è l’ingrediente principe assoluto.