“La Storia si fa Moda”, il libro di Giovanna Motta per viaggiare nel tempo attraverso l’abbigliamento

Appena duecento pagine, un libro agile e bello, una ricerca iconografica mirata, una grafica accattivante, è questo il libro di Giovanna Motta, “La moda di fa storia” che racconta in un modo nuovo la Grande Storia e che sarà presentato domenica 29 settembre a Foligno – Palazzo Jacobilli Roncalli alle ore 17:30

Non più battaglie e condottieri, non più date da memorizzare per gli studenti, ma solo concetti che mettono al centro del discorso gli uomini comuni, le società che cambiano e che nel modo di vestire affermano l’idea che ogni epoca vuole dare di sé.

La professoressa Motta, nel corso della sua lunga carriera, si è occupata dei processi di trasformazione della società europea con particolare attenzione alla modernizzazione dell’economia in area fiamminga, alle dinamiche mediterranee, alla mobilità sociale e alla storia di genere.

L’esperienza, maturata attraverso gli studi a Firenze e Parigi con Federigo Melis, Fernand Braudel e Georges Duby, l’ha portata a misurarsi sempre su nuove idee e progetti scientifici che pur conservando un forte contenuto culturale hanno raggiunto l’obiettivo di arrivare ai lettori di diversa formazione.

Per molti anni è stata direttore scientifico di Progetti (Ministero e C.N.R.), ha conseguito un dottorato in Storia, ha coordinato la scuola di dottorato in Storia d’Europa formando nuove generazioni di allievi, oltre alla produzione scientifica è anche autrice di due romanzi storici di piacevolissima lettura, entrambi con un coté noir.

In questo volume “felice”, che gli studenti del Corso di laurea in Scienze della moda e del costume della Sapienza Università di Roma trovano sempre affascinante ed entusiasmante, l’autrice ripercorre i secoli, partendo dal Cinquecento e arrivando al Novecento, seguendo il filo rosso della Moda, attraversando la storia politica, economica, sociale, antropologica, scoprendo

i segni che indicano il cambiamento delle società europee in cui si delineano nuove forme e nuovi significati che trasmettono, con l’immagine di sé, i valori, i codici, i simboli della propria identità. Giovanna Motta presenta la moda come concezione filosofica ed estetica che afferma un progetto politico ed economico, esprime arte e tecnica, coniuga stoffe, colori, misure costruendo un proprio linguaggio.

L’evoluzione dell’abbigliamento racconta di nobili e d’eroi, di mercanti e rivoluzionari, registra i primi soggetti arrivati alle

professioni, magistrati e medici resi autorevoli dal loro sapere ma anche dai loro abiti, conduce il lettore dalla realtà alla finzione, all’immaginario, alle corti occidentali come alla corte degli zar, insomma questo libro è un lungo e piacevole viaggio che sorprende e fa sognare.

Domenica 29 settembre 2019 – ore 17.30

Palazzo Jacobilli Roncalli, Corso Cavour 9, Foligno

La Righi Abbigliamento in Foligno, promuove la presentazione del volume: La Moda si fa Storia, Nuova Cultura, che si svolgerà domenica 29 settembre 2019 alle ore 17.30 presso il Palazzo Jacobilli Roncalli, Corso Cavour 9, Foligno. Introduce Luigi Napolitano, notaio in Foligno, intervengono i professori di Sapienza Università di Roma Mario Morcellini, Andrea Carteny e

Daniel Pommier.

Sarà presente l’autrice.

