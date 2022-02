La Storia del Carnevale di Spoleto in una mostra all'Auditorium della Stella - Tuttoggi

Aperta al pubblico l’esposizione, visitabile fino a martedì 1 marzo tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00 e sabato e domenica anche dalle 10.00 alle 13.00.

Inaugurata la mostra ‘“La storia del carnevale di Spoleto” che celebra, con documenti, componenti dei carri allegorici e costumi storici la storia ultracentenaria di questa manifestazione.

Ieri pomeriggio all’Auditorium della Stella è stata aperta al pubblico l’esposizione che sarà visitabile fino a martedì 1 marzo tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00 e sabato e domenica anche dalle 10.00 alle 13.00.

All’iniziativa erano presenti il vicesindaco Stefano Lisci, l’assessore Danilo Chiodetti, il presidente dell’associazione Manifestazioni spoletina Angelo Gelmetti e Lorenzo Bisogni, giovane storico di 25 anni che ha collaborato effettuando le ricerche che hanno permesso di recuperare alcuni dei documenti esposti.

Nel corso della presentazione il presidente Gelmetti, nel ringraziare quanti hanno reso possibile l’organizzazione di questa 193ª edizione, ha ricordato lo sforzo compiuto anche in questi ultimi due anni per cercare di garantire appuntamenti ed iniziative nonostante le limitazioni legate all’emergenza sanitaria. Un concetto ribadito anche da Lorenzo Bisogni, che ha poi ripercorso la storia del Carnevale sottolineando “l’importanza di un approccio metodologico quando si cerca di recuperare alcuni aspetti storici attraverso ricerche documentali”.

“È stato fatto un lavoro molto interessante – sono state le parole dell’assessore Danilo Chiodetti – perché la mostra è un vero e proprio percorso a ritroso che permette di immergersi nella storia del nostro Carnevale attraverso immagini, costumi e documenti che rappresentano i tasselli di un mosaico che un’intera comunità è stata in grado di realizzare nel corso degli anni”.

Il secondo appuntamento in programmasi terrà sabato 26 febbraio alle ore 17.30 al Complesso Monumentale di San Nicolò dove si terrà il concerto del “Piccolo coro del Teatro Lirico Sperimentale” diretto dal maestro Mauro Presazzi.

La novità di quest’anno è l’appuntamento previsto per domenica 27 febbraio a partire dalle ore 15.00. “La città in maschera” è il nome dell’iniziativa che punta a coinvolgere la cittadinanza in una sorta di passeggiata in maschera nelle vie e nelle piazze del centro storico dove si esibirà la street band Groowa Circus.

La foto manifesto della 193ª edizione del Carnevale di Spoleto è di Sergio Giustini.