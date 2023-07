La stagione del Perugia inizia, al buio, giovedì 13 luglio

In attesa di conoscere allenatore e direttore, la società convoca i calciatori al centro sportivo "Paolo Rossi"

Inizia il 13 luglio la stagione del Perugia 2023/24. Inizia al buio. Senza aver ufficializzato gli incarichi dirigenziali, l’allenatore, senza sapere quali calciatori resteranno e quali andranno via. Senza conoscere in quale categoria il Perugia militerà, né dove potrà giocare.

Incognite, le prime, che sono giustificate dalla società con quella, grande, del conoscere la categoria nella quale il Perugia sarà ammesso. Solo che, dal giudizio del Coni del 20-21 luglio che discuterà sul ricorso che il Perugia dovrà presentare entro il 18 per la riammissione in B a spese del Lecco, sino all’eventuale appello alla giustizia amministrativa nella seduta del 29 agosto del Consiglio di Stato, c’è comunque una squadra da allestire. Perché altrimenti il rischio è che il Perugia debba ripartire dalla C con l’handicap, oltretutto, di una squadra e di uno staff allestiti all’ultimo momento.

I giocatori del Perugia sono stati comunque convocati in sede per giovedi 13 luglio, giorno del raduno, entro le ore 10. Si alleneranno per alcuni giorni all’interno del centro sportivo “P. Rossi”.

In attesa di conoscere data e luogo del ritiro. Ma, prima ancora, chi sarà chiamato ad allenare chi.