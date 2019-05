La squadra “Il Caminetto-OCB” campione regionale di calcio a 5

share

La squadra il Caminetto/OCB del coach Menghini Paolo dopo la splendida stagione dello scorso anno con il titolo di vice campioni d’Italia alle finali nazionali di Riccione si è ripresentata anche quest’anno, andando a giocarsela sul territorio Folignate iscrivendosi al secondo campionato invernale calcio a 5 Flex Village 2018/2019.

Dopo due anni pieni di successi il coach Menghini Paolo voleva provare a disputare un nuovo campionato e i suoi ragazzi, come sempre combattenti, non si sono tirati indietro. Il campionato era composto da 12 squadre, andata e ritorno, dove le prime due classificate passavano direttamente alle semifinali mentre dalla terza alla decima se la giocavano dagli ottavi di finale. La partenza della squadra il Caminetto/OCB non è stata esaltante ma partita dopo partita ha trovato l’assetto giusto, e così sono arrivati anche i risultati. Alla fine del campionato la squadra il Caminetto/OCB del coach Menghini Paolo si è classifica seconda a due punti dalla prima con il diritto di passare direttamente alle semifinali. Vincendo per 6-5 la semifinale contro Tutto Edil Kini, la squadra il Caminetto/OCB ha disputato la finale contro F.C.Arges vincendo per 6-4, aggiudicandosi il secondo campionato invernale calcio a 5 Flex Village con il diritto di partecipare alle finali nazionali che quest’anno si disputeranno a Rimini. Con un grande in bocca al lupo per i nazionali il coach Menghini ringrazia Il Caminetto e OCB e soprattutto i ragazzi che da tre anni a oggi ci hanno messo impegno, serietà e professionalità.

Questa è la rosa della squadra:

Ceccarelli Massimiliano

Fabrizi Roberto

Pacifici Pietro

Asisani David il capitano

Quondam Girolamo Federico

Tromello De Santis Andrea

Scarabottini Marco

Porzi Matteo

Liberali Lorenzo

Piccioni Stefano

Delle Donne Alessandro

Bovienzo Giovanni

Peroni Francesco

Panella Leonardo

Solfaroli Alessandro

