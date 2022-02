La Sir vince (con rammarico) la sfida degli ace e dei nervi: 3-2 a Modena

Block Devils avanti di 2 set, dilapidano un vantaggio importante nel quarto in un PalaPanini infuocato e chiudono al tie break una gara spettacolare

La Sir torna dal PalaPanini di Modena con 2 punti, la consapevolezza di essere una grande squadra (anche con tre assenti) e la “vendetta” sportiva che i Sirmaniaci, lasciati a casa, invocavano. Ma anche con tanti rimpianti per la rimonta subita. I Block Devils, avanti di 2 set, hanno gettato nel quarto un vantaggio di 6 punti, quando già si preparavano i titoli di coda. Merito anche di Modena, che nel corso del match ha ritrovato i suoi campioni, Nimir e Leal, oltre al solito Ngapeth.

Tabellino

Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia 2-3

20-25; 28-29; 25-18; 26-24; 13-15

La partita

L’equilibrio iniziale viene rotto dal break di Rychlicki, che poi trova l’ace del 14-10 per la fuga Sir. Sul suo turno al servizio Perugia vola a +6 (16-10). Volano lavatrici dai 9 metri, da una parte all’altra della rete: ace di Nimir, Leon, Leal e Giannelli. Ma Perugia resta avanti (22-15). Sul turno al servizio di Bruno i padroni di casa risalgono fino al 18-23. Ma il set a favore di Perugia lo chiude Leon (25-20).

Grande equilibrio nel secondo set, con Bruno che serve più spesso Nimir e Leal che migliora la condizione. L’ace di Rychlicki annulla il break di Modena (10 pari). Perugia passa avanti con l’attacco di Giannelli, ma non riesce a scappare. Leal buca il muro per il nuovo sorpasso Modena (19-18) e Grbic chiama i suoi. Tra errori al servizio e grandi giocate si arriva al 23 pari. L’ace di Mengozzi dà il set point alla Sir. Leal mura Leon (26 pari). Modena ne annulla 4, poi si arrende sul mani fuori di Leon (28-29). Un set pazzesco!

Tanti errori in avvio di terzo set. Ace di Leal, che poi sul servizio trova anche il doppio vantaggio (7-5). Pari sull’attacco di Rychlicki. Modena si affida a Nimir, che trova il +2 (10-8). I Block Devils ora sono imprecisi. Sul pasticcio dell’11-8 Grbic chiama i suoi. Modena però gioca bene e vola sul +6 (17-11). Perugia non riesce ad accorciare. E i padroni di casa si prendono il terzo set 25-18.

Nel quarto set Modena e Perugia marciano punto a punto. Vantaggio Sir dopo uno scambio lunghissimo (8-7). Break degli ospiti sul mani fuori di Leon (11-9). I Block Devils allungano fino al +6. Leon viene beccato dal pubblico, reagisce e si prende un cartellino. Modena, spinta dal proprio pubblico (ai Sirmaniaci non sono stati dati biglietti) trova l’ace con Sala e il vantaggio (22-21) sul muro di Bruno. E dopo un salvataggio d’istinto di Sanguinetti Ngapeth piazza il colpo del 26-24 che porta la partita al tie break.

Che si apre con l’ace di Anderson. Le due squadre rispondono colpo su colpo. L’ace di Leon vale il +2 per la Sir. Perugia vola sul turno in battuta del cubano naturalizzato polacco, che trova un altro ace (8-3). La Sir trova il +6 (9-3), ma poi si ferma e Modena risale fino al -1 (8-9). Leal ne spara due fuori (9-13). Ace di Nimir (11-13). Leon buca il muro, tre match point per la Sir. Travica manda in rete il primo. L’invasione annulla il secondo. Ma la chiude Leon 15-13.

(a seguire servizio completo con statistiche e commenti)