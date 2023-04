La Sir supera Verona, ma serve il tie-break

Nel secondo impegno dei playoff Challenge i Block Devils passano in vantaggio e poi si prendono la vittoria

Serve il tie-break alla Sir per superare Verona nel primo impegno al PalaBarton dei playoff per un posto alla Challenge Cup. I Block Devils vincono agevolmente il primo set.

Poi, nel giro di cambi, cedono nel secondo set 26-24. E inizia un’altra paura. Gli ospiti prendono coraggio e si portano in vantaggio vincendo la terza frazione 25-22.

La Sir torna a giocare nel quarto set, chiuso agevolmente 25-14. E poi lasciano 6 punti agli avversari nel tie-break.

Mvp della sfida il capitano di Perugia Wilfredo Leon che chiude con 19 punti, 6 ace, 4 muri ed il 60% in attacco. Doppia cifra in casa Sir Safety Susa anche per la coppia di opposti Herrera (13 punti con il 52%) e Rychlicki (10 col 60%) e per un ottimo Russo che ne mette 15 con il 77% in primo tempo e 5 muri vincenti).

Con il successo di stasera Perugia blinda praticamente un posto nelle semifinali dei Playoff Challenge, manca un set per la matematica certezza di essere tra le prime quattro.

Martedì Block Devils di nuovo in campo alle ore 18 al PalaBarton, dove arriva la Valsa Group Modena per la quarta giornata del girone e per una sfida sempre affascinante.

Sir Safery Susa Perugia – Withu Verona 3-225-15; 24-26; 22-25; 25-14; 15-6

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 1, Herrera 13, Russo 15, Flavio 2, Plotnytskyi 7, Leon 19, Piccinelli (libero), Semeniuk 8, Ropret, Solè 7, Rychlicki 10. N.e.: Colaci (libero), Mengozzi, Cardenas. All. Anastasi, vice all Valentini.

WITHU VERONA: Spirito 2, Sapozhkov 13, Cortesia 3, Grozdanov 6, Mozic 15, Keita 20, Gaggini (libero), Magalini, Mosca 2, Jensen 1, Bonisoli, Raphael 1. N.e.: Zanotti, Menazza (libero). All. Stoytchev, vice all. Simoni.

Arbitri: Michele Brunelli – Marco Turtù

LE CIFRE – PERUGIA: 16 b.s., 8 ace, 41% ric. pos., 15% ric. prf., 56% att., 16 muri. VERONA: 20 b.s., 7 ace, 43% ric. pos., 28% ric. prf., 43% att., 7 muri.