La Sir supera Taranto 3-0 LE IMMAGINI

Pronostico rispettato al PalaBarton: Semeniuk Mvp, due ace per Leon. Ora la Final Four di Coppa Italia

La Sir rispetta il pronostico e batte in 3 set Taranto, arrivata al PalaBarton in cerca disperata di punti salvezza. Troppo alto però il divario con i Block Devils, che complice alcune rotazioni e un certo calo di tensione, tengono in bilico il secondo set, poi conquistato 25-23.

Muro ed attacco sono i fondamentali vincenti di Perugia che attacca con il 59% di squadra contro il 44% avversario e mette a segno ben 13 muri vincenti al cospetto dei 6 ospiti.

Mvp della sfida lo schiacciatore Kamil Semeniuk. Il martello polacco chiude con 12 palloni vincenti, il 71% sotto rete e tante serie prolifiche dai nove metri. Doppia cifra in casa Sir Susa Vim anche per Herrera (13 punti), Plotnytskyi (11 a referto) e Flavio (11 con 6 muri), 9 invece per Solè con 5 muri. Giannelli gestisce bene la fase offensiva bianconera (anche 4 punti per il palleggiatore), Colaci guida con la solita maestria la seconda linea. Ingresso in battuta prolifico per Leon nel primo parziale, con due ace tra cui quello che chiude il set.

I Block Devils possono ora pensare alla Final Four di Coppa Italia, in programma nel prossimo weekend alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Sir Susa Vim Perugia – Gioiella Prima Taranto 3-0

25-18; 25-23; 25-20

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 4, Herrera 13, Solè 9, Flavio 11, Plotnytskyi 11, Semeniuk 12, Colaci (libero), Leon 2, Held, Toscani (libero). N.e.: Ben Tara, Russo, Ropret, Candellaro. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Trinidad 1, Russell 8, Gargiulo 4, Jendryk 9, Lanza 5, Gutierrez 8, Rizzo (libero), Sala 5. N.e.: Bonacchi, Alletti, Luzzi (libero), Ekstrand, Paglialunga, Raffaelli. All. Travica, vice all. Andriani.

LE CIFRE – PERUGIA: 16 b.s., 5 ace, 47% ric. pos., 31% ric. prf., 59% att., 13 muri. TARANTO: 11 b.s., 4 ace, 38% ric. pos., 26% ric. prf., 44% att., 6 muri.