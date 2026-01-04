La Sir supera Milano 3-1 trascinata da Semeniuk - Tuttoggi.info

Trascinata da Semeniuk (Mvp della gara) la Sir Sir Susa Scai Perugia supera al PalaBarton l’Allianz Milano in quattro set.
Nel primo tempo Block Devils costretti ad inseguire, con gli ospiti che mantengono il +4 sino al punteggio di 11-7. Poi Perugia spinge sull’acceleratore e si prende il set 25-21.
L’equilibrio del secondo set vien interrotto da metà frazione a favore degli ospiti, che vanno sul +5 (21-16). I Block Devils rientrano, ma nel finale cedono 23-25.
Lorenzetti vuole e i 3 punti e sprona i suoi, che rientrano in campo con un altro piglio. Block Devils subito avanti ed a metà set il lungo break del +12, che porta all’eloquente 25-14.
Copione che si ripete nel quarto set, che i Block Devils chiudono con il punteggio di 25-19, per concedersi il primo festeggiamento del 2026 insieme ai propri tifosi.
Sir Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano 3-1
25-21; 23-25; 25-14; 25-19
(foto Sir Volley, a seguire servizio completo)