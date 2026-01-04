 La Sir supera Milano 3-1 trascinata da Semeniuk - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

La Sir supera Milano 3-1 trascinata da Semeniuk

Massimo Sbardella

La Sir supera Milano 3-1 trascinata da Semeniuk

Dom, 04/01/2026 - 18:56

Condividi su:

Trascinata da Semeniuk (Mvp della gara) la Sir Sir Susa Scai Perugia supera al PalaBarton l’Allianz Milano in quattro set.

Nel primo tempo Block Devils costretti ad inseguire, con gli ospiti che mantengono il +4 sino al punteggio di 11-7. Poi Perugia spinge sull’acceleratore e si prende il set 25-21.

L’equilibrio del secondo set vien interrotto da metà frazione a favore degli ospiti, che vanno sul +5 (21-16). I Block Devils rientrano, ma nel finale cedono 23-25.

Lorenzetti vuole e i 3 punti e sprona i suoi, che rientrano in campo con un altro piglio. Block Devils subito avanti ed a metà set il lungo break del +12, che porta all’eloquente 25-14.

Copione che si ripete nel quarto set, che i Block Devils chiudono con il punteggio di 25-19, per concedersi il primo festeggiamento del 2026 insieme ai propri tifosi.

Sir Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano 3-1
25-21; 23-25; 25-14; 25-19

(foto Sir Volley, a seguire servizio completo)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

La Befana chiude le feste ad Assisi: grande festa in centro, solidarietà a Santa Maria

Trasimeno

Si traveste da uomo e ruba l’incasso del ristorante: arrestata la cameriera

Assisi

Anno Santo, ad Assisi e Foligno chiusura domenica 4 gennaio

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Fiorentina-Cremonese 1-0, decide Kean allo scadere. Scatto salvezza dei viola

Ultim'ora Italia

Malfatti: “La cattura di Maduro non è improvvisata. Occhio a Cuba, Colombia e Guyana”
Perugia

Il Perugia batte 2-1 il Guidonia e trova la prima vittoria in trasferta | Pagelle

Ultim'ora Italia

Roma, in centro a 30 all’ora dal 15 gennaio

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!