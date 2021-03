La Sir stecca gara 1: Milano rimonta e vince al tie break

Block Devils avanti di 2 set e 6 punti nel terzo, poi la reazione degli ospiti guidati da Ishikawa | Ora serve un'altra impresa

La Sir si fa rimontare da Milano e perde gara 1 dopo una maratona di 2 ore e 52 minuti. Gara incredibile, con i Block Devils avanti di 2 set che nel terzo vanificano 6 punti di vantaggio.

Ora serve un’altra impresa, dopo quella in Champions, per andare a vincere a Milano e giocarsi il passaggio in semifinale Scudetto ancora al PalaBarton.

Sir Safety Conad Perugia – Allianz Milano 2 – 3

25-18; 25-21; 25-27; 31-33; 17-19

La partita

Heynen schiera all’inizio il neo acquisto Muzaj ed il primo punto di questi playoff per la Sir è proprio dell’opposto polacco.

L’equilibrio in avvio dura fino al 13 pari, poi i Block Devils spingono sull’acceleratore.

E c’è spazio anche per il primo ace in maglia bianconera di Muzaj, aiutato dal nastro (20-15).

La Sir chiude il primo set agevolmente con Russo (25-18).

Nuovo equilibrio in avvio di secondo set. Sorpasso Sir con un altro ace di Muzaj, aiutato ancora dal nastro.

Break Sir, ma Milano non molla. Ci pensano Leon e Muzaj a ricacciare indietro gli ospiti.

Entra nel tabellino anche Vernon Evans.

Ace di leon a 128 km/h (23-17).

Al terzo set point annullato da Milano Heynen chiama i suoi. Ma al rientro in campo i Block Devils la chiudono subito 25-21.

Nel terzo set Milano parte bene. Spettacolare il punto del sorpasso Sir 5-4: strepitosa difesa di Colaci e grande attacco di Leon.

Sul +3 Sir Piazza chiede il timeout e Milano trova il sorpasso con Ishikawa al servizio (anche un ace per lui). E allora è Heynen a chiamare i suoi.

A togliere il giapponese dai 9 metri ci pensa Plotnytskyi, che trova anche il punto del sorpasso (10-9).

Doppio muro di Solè per l’allungo Sir.

Milano però torna sotto e trova il pari con l’ace di Urnaut (15-15).

Ancora la coppia Colaci-Leon porta un altro punto strepitoso per la Sir (19-17).

Nuovo pari (20-20) per Milano che trova il muro su Leon. E ancora il muro, su Plotnytskyi, vale il sorpasso degli ospiti. Heynen chiama i suoi.

Milano a due set point. La Sir trova il 24 pari con un ace di Plotnytskyi. Ma sull’errore di Leon in attacco gli ospiti trovano il set 27-25.

L’ace di Leon in avvio mostra la voglia della Sir di chiuderla. E i Block Devils si portano subito sul +4 (5-1).

La Sir allunga con i due ace consecutivi di Plotnytskyi (9-3).

I Block Devils mantengono i 6 punti di vantaggio, ma Milano ritrova il muro e accorcia fino al -2.

Gli ospiti restano incollati. Errore in battuta di Ishikawa, che era stato determinante nel terzo set.

Solè murato, Milano trova il pari (21 pari). Heynen mette Atanasijevic per Musaj.

Gli ospiti trovano però il vantaggio e l’allungo (21-23).

La Sir annulla quattro palle set. La Sir sbaglia l’occasione del vantaggio. Va a segno Plotnytskyi, che poi trova anche il sorpasso. Ishikawa va a segno, ma poi sbaglia il servizio.

Plotnytskyi attacca fuori. Si va avanti, con grandi giocate ed errori da una parte e dall’altra. La Sir non chiude due match point. Urnaut invece trova l’ace del 33-31. Incredibile, sia va al tie break.

Il primo punto per la Sir lo mette a segno Russo, sorpasso Milano con Patry.

La Sir trova il pari (5-5). E il sorpasso con Leon (7-6), che poi attacca fuori.

Ace di Ishikawa per il doppio vantaggio Milano (9-7).

La Sir trova il pari, ma l’Allianz si riporta sul +2.

Colaci salva la Sir (13-13) annullando, di fatto, un ace. I Block Devils si salvano più volte, ma il muro su Plotnytskyi vale la vittoria per Milano, che espugna il PalaBarton in gara 1.