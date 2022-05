La Sir si scioglie di fronte a Simon & C. (3-0), lo Scudetto resta alla Lube

La partita

Parte forte Perugia in avvio del match, sotto la sapiente regia di Giannelli, toccando il +4 (11-7). La Lube però alza il muro (due volte De Cecco chiude la porta in faccia a Rychlicki) e scappa (23-19). Sul turno in battuta di Leon la Sir si riporta sotto e trova il 23 pari con l’ace del capitano, che però il check annulla: la palla è fuori di un centimetro. Anderson annulla il primo set point, Lucarelli dà il primo punto ai Cucinieri 25-23.

Break Lube (5-3) sull’errore di Leon che prova ad attaccare un pallone impossibile. Il capitano dei Block Devils mette ancora in difficoltà col suo servizio i Cucinieri, che però si salvano con Lucarelli. La Lube scappa con gli ace di Zaytsev e Yant, la Sir prova a rispondere con Leon. Ma il muro di Anzani sul capitano dei Block Devils fa sciogliere la Sir, che non riesce più a reagire agli attacchi dei padroni di casa e si scioglie 25-16 col muro di Simon su Anderson.

La Sir, a un set dalla sconfitta, prova a reagire. Riuscendo, tra alti e bassi, a restare incollata. E trovando il sorpasso (12-11) sull’attacco di Anderson favorito dal servizio di Leon. L’ace di Yant riporta avanti Civitanova, che trova il doppio vantaggio sull’errore in palleggio di Giannelli. Sorpasso Sir (15-14) sull’errore in attacco di Zaytsev. Sul servizio di Mengozzi la Sir si porta sul +3 (17-14). La Lube trova il pari con Lucarelli. Il muro dà il doppio vantaggio alla Lube e Grbic chiama i suoi sul 22-20. L’inerzia del set non cambia e la Lube si ritrova 4 palle per lo Scudetto. Anzani manda in rete la prima. Ma il servizio di Richlycki se ne va fuori e la Lube conquista il suo settimo Scudetto, il terzo consecutivo.

La Lube, che in semifinale ha saputo rimontare Trento dallo 0-2, si prende con merito il campionato di Superlega, per quanto mostrato nella serie della finale, vinta 3-1. La Sir, dopo la delusione di Champions, si vede sfuggire anche lo Scudetto, pur avendo dominato la stagione regolare. Per i Block Devils resta la sola gioia della Coppa Italia. Poco, per le aspettative dei tifosi e del presidente Sirci.

