La Sir schianta Verona 3-0

share

Contro la Calzedonia Verona la Sir Safety Perugia trova i primi 3 punti in questa Superlega. Una vittoria piena e convincente per i Block Devils, che mostrano progressi nell’intesa in fase difensiva e ritrovano i loro bombardieri.

Hanno fame di vittoria i ragazzi di Haynen e partono subito forte. Primo strappo di Perugia quando al turno va Atanasijevic. Verona è intontita e prima che riesca a prendere le contromisure di fronte agli attacchi dei Block Devils arriva il turno di Leon dai 9 metri, con 6 punti consecutivi che sembrano indirizzare il primo set.

Gli ospiti a questo punto hanno un sussulto e rimontano fino al 13-9, prima di riconsegnare palla ai Block Devils con un errore in battuta.

Sbaglia però anche Atanasijevic per il punto del 15-10. Leon abbatte un avversario con una bordata micidiale, punto poi bissato da un’ottima giocata di Filippo Lanza dalla seconda linea per il 17-10.

Perugia alza il muro e non si ferma con Superpippo al servizio (19-10). Con De Cecco al servizio Perugia trova un altro punto su un grande muro di Russo.

Leon si va a riprendere il servizio con un attacco in diagonale, ma poi manda fuori la palla su un attacco dalla seconda linea.

A regalare il punto numero 24 sono però gli ospiti con una incomprensione. Heynen manda dentro Plotnyskyi, ma Verona annulla a rete il primo setball. Ricci sbaglia anche il secondo, ma al secondo tentativo la chiude 25-16.

La seconda frazione inizia con Leon in battuta. Perugia trova il primo punto a muro, poi il secondo con un pallonetto magistrale di Bata. Il video check conferma l’ace di Leon.

Boyer riconsegna subito la palla a Perugia (4-1), imitato poco dopo da Cester (5-2), che poi si rifà in attacco. Verona reagisce e trova il pari (5-5).

A riportare avanti Perugia ci pensa Lanza (6-5). Con Ricci al turno i bombardieri Atanasijevic e Leon consentono a Perugia di scappare ancora (9-5).

Verona ha un nuovo sussulto, ma Russo la spinge ancora dietro (10-8). Ma gli ospiti in questo secondo set non vogliono mollare e si riportano sotto a un solo punto. E allora ci pensa Leon, tornato devastante, con una doppia giocata che vale il 16-13. Il campione polacco resta a terra, ma si rialza subito tra gli applausi del PalaBarton. Bata non vuole essere da meno di Leon: ora è una sfida tra i due bombardieri (18-14).

Sul 20-16 Heynen manda dentro ancora Plotnyskyi per Leon. E allora la scena è tutta per Atanasijevic. L’errore di Cester in battuta frena il timido tentativo di rimonta degli ospiti, ma poi Lanza dai 9 metri la spara fuori.

Sbaglia in ricezione Plotnyskyi sul servizio di Spirito, ma la risolve ancora Magnum. Plotnyskyi trova il muro e l’abbraccio di tutti i compagni. Poi Zhukowski la chiude con un ace (25-20).

Un errore di Lanza a rete dà il vantaggio a Verona all’inizio del terzo set. Verona riesce sempre a mettere la testa avanti, approfittando degli errori dei Block Devils.

I Sirmaniaci alzano ancora di più i decibel del tifo. Cester manda fuori il servizio e Perugia accorcia la distanza. Con Leon fuori Perugia perde qualche soluzioni in attacco e allora i Bloc Devils si affidano a Bata. Un suo muro du Boyer vale il sorpasso (7-6).

Verona torna però avanti, prima di regalare il punto del pari al servizio (8-8). Perugia torna avanti con il primo ace di Plotnysky che fa esplodere il PalaBarton.

Nuovo sorpasso (11-10) con Lanza di forza e d’astuzia a rete, che poi alza un puro strepitoso e mette giù la palla sull’errore in ricezione degli ospiti. Uno strappo, il suo, che vale il 13-10.

Perugia non si ferma. Il nastro aiuta Atanasijevic per l’ace del 16-10. Sul 17-12 Heynen rimanda nella mischia Leon per un applaudito Plotnysky che deve prendere fiducia.

Verona prova a rientrare in partita, ma la battuta di Marratta si ferma sul nastro. Lo imita però Leon (20-16). E allora Atanasijevic abbatte Boyer.

Atanasijevic chiude un diagonale vincente, ma poi sbaglia al servizio (23-18). Il servizio di Verona va fuori e allora Perugia può battere per il match. A chiudere la pratica è un muro di Ricci.

SIR SAFETY PERUGIA – CALZEDONIA VERONA (25-16 25-20 25-18)

share

Stampa