La Sir non ferma Simon, la battaglia di Gara1 alla Lube (2-3)

La partita

Partono subito forte gli ospiti, la cui difesa mette in difficoltà le bocche di fuoco di Perugia. Ma soprattutto la Lube trova il servizio, con gli ace di Simon, De Cecco, Zaytsev e ancora Simon, che chiude 25-17 un set dominato dalla Lube.

Subito break Lube anche nel secondo set. Ma la Sir ritrova il muro e trova il pari. E ritrova anche l’ace con Leon. Doppio vantaggio Perugia sull’attacco di Attila (10-8). Il doppio ace di Yant dà il break agli ospiti. Block Devils ancora in difficoltà in ricezione, Lube a +4 (17-13). Sul turno al servizio di Plotnytskyi la Sir ritrova la parità (18-18). La Lube fa una difesa incredibile e annulla il set point. Sbaglia Solè, ancora parità. Lucarelli annulla un altro set point, ma poi sbaglia il servizio. Il muro di Rychlicki consente alla Sir di pareggiare il conto dei set. Un secondo set che i Block Devils hanno vinto a muro.

Spinti dai Sirmaniaci i Block Devils trovano subito il break, ma sul turno a servizio di Yant la Lube ripassa avanti 4-3. Controsorpasso Sir con Anderson. Ace di Giannelli (14-13). La Lube annulla il doppio svantaggio, ma gli errori in attacco dei Cucinieri riportano avanti la Sir. Che si trova a giocare 5 set point. La Lube annulla il primo, ma Ricci mette giù il secondo (25-20).

Nel quarto set partenza sprint della Lube, con i Block Devils messi in difficoltà d al servizio di Zaytsev. Ancora De Cecco d’astuzia per il 6-2. Ace di Leon (6-4). La rimonta della Sir si ferma a -1, poi gli attacchi di Yant portano la Lube a +5 . La Sir non riesce più ad arginare gli attacchi degli ospiti, che in questa fase dilagano. I Block Devils riescono a rimontare fino al -5 (14-19). Ma l’ace di Zaytsev spegne ogni velleità di Perugia e quello di Leon, come nel primo, dà alla Lube un set dominato (25-17) e porta Gara1 al tie break.

Parte bene la Sir, la Lube pareggia (3-3) sul turno al servizio di Yant. I Block Devils non riescono a mettere il pallone a terra e la Lube scappa. Si va al cambio di campo sul punteggio 8-4. La Sir dimezza lo svantaggio sull’errore di Zaytsev. Sul turno al servizio di Plotnytskyi (un ace) la Sir trova il sorpasso (9-8). Il servizio di Travica è fuori di un soffio, la conferma del check. Attila non tiene l’attacco di Yant smorzato dal muro (13-12 Lube). Primo tempo vincente di Simon, due match ball Lube. Yant sbaglia il servizio. Simon la mette ancora giù tra le proteste dei Block Devils, che non riescono a chiamare il video check. Gara1 va alla Lube al termine di una battaglia che si è conclusa all’ultimo punto. La replica mercoledì all’Eurosuole.

Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova 2-3

17-25; 28-26; 25-20; 17-25; 13-15