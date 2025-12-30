La Sir chiude in bellezza il 2025 prendendosi la Final Four di Coppa Italia | Lube battura 3-1 - Tuttoggi.info

Dopo la conquista del Mondiale, la Sir chiude in bellezza il 2025 superando la Lube Civitanova in quattro set, accedendo così alla Final Four di Coppa Italia, in programma sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 all’Unipol Arena di Bologna.
Al PalaBarton partono subito forte i Block Devils, che si prendono agevolmente il primo set, vinto con un perentorio 25-17, grazie al lungo break del +6 (15-9).
Reazione dei cucineri, che dopo aver rincorso per gran parte del secondo set, nel finale piazzano l’allungo decisivo del 25-22.
Stesso punteggio, ma a parti invertite, con cui la Sir si riporta avanti, grazie ad uno scatto nel finale.
Nel quarto set i Block Devils tornano ad essere devastanti e con un 25-16 chiudono l’incontro e si prendono la semifinale della Coppa Italia.
Sir Susa Scai Perugia-Cucine Lube Civitanova 3-1
25-17, 22-25, 25-22, 25-16
(foto Sir Volley)