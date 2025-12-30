 La Sir chiude in bellezza il 2025 prendendosi la Final Four di Coppa Italia | Lube battura 3-1 - Tuttoggi.info
La Sir chiude in bellezza il 2025 prendendosi la Final Four di Coppa Italia | Lube battura 3-1

Massimo Sbardella

Mar, 30/12/2025 - 22:55

Dopo la conquista del Mondiale, la Sir chiude in bellezza il 2025 superando la Lube Civitanova in quattro set, accedendo così alla Final Four di Coppa Italia, in programma sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 all’Unipol Arena di Bologna.

Al PalaBarton partono subito forte i Block Devils, che si prendono agevolmente il primo set, vinto con un perentorio 25-17, grazie al lungo break del +6 (15-9).

Reazione dei cucineri, che dopo aver rincorso per gran parte del secondo set, nel finale piazzano l’allungo decisivo del 25-22.

Stesso punteggio, ma a parti invertite, con cui la Sir si riporta avanti, grazie ad uno scatto nel finale.

Nel quarto set i Block Devils tornano ad essere devastanti e con un 25-16 chiudono l’incontro e si prendono la semifinale della Coppa Italia.

Sir Susa Scai Perugia-Cucine Lube Civitanova 3-1
25-17, 22-25, 25-22, 25-16

(foto Sir Volley)

