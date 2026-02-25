La Sir chiude con una vittoria la stagione regolare | La classifica finale e il tabellone playoff - Tuttoggi.info

La Sir chiude con una vittoria al PalaBarton la stagione regolare, conclusa al primo posto con 55 punti in classifica, 7 in più della seconda, Verona.
Gara senza storia quella contro Grottazzolina, fanalino di coda.
I Block Devils, dopo aver chiuso il primo set con il punteggio di 25-22, spingono sull’acceleratore, in un crescendo che lascia gli ospiti, rispettivamente, a 20 e14 punti negli altri due parziali.
Sir Susa Scai Perugia – Yuasa Battery Grottazzolina 3-0
25-22, 25-20, 25-14
La classifica
Questa la classifica al termine della stagione regolare di Superlega:
Perugia 55
Verona 48
Trento 44
Modena 44
Piacenza 43
Civitanova Marche 37
Milano 29
Monza 25
Padova 17
Cisterna 15
Cuneo 15
Grottazzolina 6
Playoff
Questi gli accoppiamenti playoff:
Perugia – Monza
Modena Piacenza
Trento – Civitanova Marche
Verona – Milano