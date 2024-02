La Sir blinda Plotnytskyi, i tifosi sognano anche il ritorno di Atanasijevic

Ufficializzato il prolungamento per due anno del contratto dello schiacciatore ucraino, possibile ritorno in Italia dell'opposto serbo

La Sir Susa Vim Perugia ha ufficializzato il rinnovo del contratto, per altre due stagioni allo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi. Dopo il rinnovo con Simone Giannelli e quello con Roberto Russo, insieme al quale Oleh è arrivato a Perugia nel 2019, la società del presidente Sirci piccona un nuovo paletto fondamentale del progetto futuro assicurandosi le prestazioni del ventiseienne nativo di Vinnycja fino al 2026.

La felicità dello schiacciatore ucraino

Felice lo schiacciatore ucraino: “Sono arrivato a Perugia nel 2019 ed ora mi sento come un perugino, mi sento veramente come nella mia casa. Ho sentito grande fiducia del presidente e della società nei miei confronti, non posso che ringraziarli e non posso che esserne contento perché è il segnale che sto crescendo e che sono sulla strada giusta. In grandi squadre come Perugia non puoi rimanere a lungo se non dimostri qualcosa di importante e sono felice di poter dire che la mia storia con il club continua”

Cinque stagioni d’amore e di grande pallavolo quelle vissute finora da Oleh a Perugia. Cinque stagioni che hanno visto sbocciare il talento incredibile del ragazzo dal mancino letale, cresciuto anno dopo anno in modo vertiginoso, diventando l’idolo dei tifosi.

I tifosi sognano anche il ritorno di Atanasijevic

Che in queste ore sperano nel ritorno dell’indimenticato Bata Atanasijevic, l’opposto serbo che ha lasciato nel 2021 Perugia, ormai la sua casa come ammesso in varie dichiarazioni. La notizia di un suo possibile ritorno in Italia, ribalzata dalla Polonia attraverso il giornale przegladsportowy.onet.pl fa sognare i tifosi bianconeri, che accoglierebbero a braccia aperte il loro beniamino.